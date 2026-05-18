Il 17 maggio 2026 resterà nella memoria come un giorno importante per il tennis internazionale e italiano. In occasione di un evento recente, un rappresentante del settore ha commentato le scelte di programmazione legate alla manifestazione, sottolineando che non ci sono stati errori o omissioni. Allo stesso tempo, ha fatto riferimento a una gestione poco accurata nel settore calcistico, evidenziando differenze nella pianificazione tra i due sport. Le dichiarazioni arrivano in un momento di attenzione crescente sul tema delle organizzazioni sportive.

La data del 17 maggio 2026 sarà ricordata come una pietra miliare del tennis italiano e mondiale. Uno sport tornato dopo tanti anni sulle prime pagine dei quotidiani nazionali e sempre più seguito, grazie anche ad una passione rinnovata e riaccesa di successi degli ultimi anni conquistati da una squadra fortissima, guidata dal suo leader indiscusso, Jannik Sinner. E a chiudere il cerchio mancavano solo gli Internazionali di Roma, un titolo che mancava all’Italia da oltre 50 anni. Ieri l’ambito trofeo è tornato a casa, sia con la vittoria di Sinner nel singolo che quella del doppio maschile, con la coppia formata da Bolelli e Vavassori. Anche questo prestigioso e ambito traguardo mancava da 63 anni e dunque dall’impresa storica di Pietrangeli e Sirola. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tennis, Binaghi si toglie un sassolino: “Nessuna svista: dal calcio programmazione maldestra”

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