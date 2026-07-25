Il Comune ha una polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera con la compagnia Lloyd’s Insurance. Di carattere " omnicomprensivo, non per singoli rischi e non prevede specifiche clausole relative al rischio derivante da infrastrutture tranviarie". A dirlo è la stessa amministrazione in una risposta all’interrogazione di Samuela Quercioli, consigliera comunale e presidente del gruppo ’Bologna ci Piace’. Infatti, a fine maggio, Quercioli aveva chiesto informazioni sui sinistri derivanti dai binari del tram. Un problema che tra cadute in bicicletta e scooter si è presentato più volte in questi anni di cantieri per il tram e che è culminato in questi giorni con la caduta di un agente della Polizia Locale in via Marconi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tram, l’assicurazione. Incidenti sulle rotaie. Polizza fino a 5 milioni

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