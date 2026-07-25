Tragico incidente a Montichiari moto contro camion | morto centauro 37enne

Notizia in breve

Un motociclista di 37 anni è morto questa mattina sulla Sp37 tra Montichiari e Calvisano, dopo aver perso il controllo e caduto a seguito di un impatto con un camion. L’incidente si è verificato intorno alle 9. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.