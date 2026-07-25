Tragico incidente a Montichiari moto contro camion | morto centauro 37enne
Un motociclista di 37 anni è morto questa mattina sulla Sp37 tra Montichiari e Calvisano, dopo aver perso il controllo e caduto a seguito di un impatto con un camion. L’incidente si è verificato intorno alle 9. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.
Montichiari (Brescia), 25 luglio 2026 – Ennesima tragedia sulle strade bresciane: questa mattina verso le 9, sulla Sp37 tra Montichiari e Calvisano, un motociclista di 37 anni è morto a causa di una caduta dopo l’impatto contro un camion. Sul posto, oltre agli operatori sanitari che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del centauro, anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi: al vaglio la dinamica esatta dell’incidente. Brescia Montichiari incidente mortale motociclista, 25 luglio 2026. Ph Fotolive Filippo Venezia La dinamica. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma stando a quanto appreso finora, il conducente del camion, che proveniva da Castenedolo, stava svoltando a sinistra per entrare all'interno dell'area dell'aeroporto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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