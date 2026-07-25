Traffico Roma del 25-07-2026 ore 18 | 30

Alle 18:30 di sabato 25 luglio, il traffico sulla rete stradale principale di Roma è intenso, con code e rallentamenti verso le spiagge del Litorale. Le arterie più congestionate sono quelle che portano verso il mare, con traffico da bollino rosso. La situazione si presenta critica nelle ore pomeridiane, causando lunghe attese per gli automobilisti che si dirigono verso le località balneari.

Luceverde Roma trovati all'ascolto sabato 25 luglio giornata da bollino rosso sulle principali arterie che conducono verso le spiagge del Litorale 15 Aurelia Cristoforo Colombo e Pontina ai poli dovrebbe riaprire in serata via Ruggero Fauro chiusa per lavori tra via Carlo Stuparich viale della Moschea al quartiere Trieste fino al 13 agosto lavori in viale Eritrea con chiusura la strada tra via Lucrino e via Lago di Lesina In quest'ultima direzione proseguono i lavori sulla via Ardeatina la strada lo ricordiamo è transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia via di Grotta Perfetta è frequente la formazione di code in caso di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nel traffico di Roma

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