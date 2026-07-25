Traffico Roma del 25-07-2026 ore 14 | 30

Alle 14:30 del 25 luglio 2026, il traffico a Roma era segnalato come intenso. La rete di infomobilità, curata da luce verde e Roma servizi per la mobilità, ha comunicato che domani sera ci sarà l’ultimo atto della festa de’ Noantri. Non sono stati forniti dettagli su eventuali chiusure o deviazioni. La situazione della circolazione resta monitorata.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità domani sera vedere l'ultimo atto della festa de' Noantri con la processione della Madonna fiumarola che partirà alle 19:30 dal Circolo Canottieri Lazio per poi proseguire sulla terraferma in Viale Trastevere Piazza Sonnino via della Lungaretta de matha dalle 20 alle 21:30 previste modifiche per le linee h autobus 23 e 280 Sono in strada anche oggi le linee mare si tratta dei collegamenti 07062 la linea 07 collega la stazione Colombo della ferrovia metromar a Campo Ascolano percorrendo la litoranea la 062 invece Viaggia tra il porto di Ostia Castel Porziano percorrendo il lungomare scambiando con la rete ferroviaria sempre della ferrovia Metromare alle stazioni Lido centro e Colombo dettagli su Roma mobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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