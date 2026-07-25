Il dibattito sulla riforma elettorale sta evidenziando una questione più ampia: quale sarà il nuovo punto di riferimento politico di Forza Italia nella prossima legislatura. Le discussioni tra le diverse anime del partito, tra chi si colloca tra Arcore e Palazzo Chigi, stanno mettendo in luce le tensioni interne e le possibili scelte strategiche, che andranno oltre le preferenze e le singole soluzioni tecniche.

Le vicende che stanno accompagnando il confronto sulla riforma elettorale raccontano qualcosa che va ben oltre il merito delle preferenze. Al di là della soluzione tecnica che verrà individuata, il dibattito sta facendo emergere una questione più profonda: dove si collocherà il baricentro politico di Forza Italia nella prossima legislatura. È questo il vero nodo. Antonio Tajani ha guidato il partito nella fase più delicata della sua storia, quella successiva alla scomparsa di Silvio Berlusconi. Lo ha fatto tenendo insieme tre esigenze che, fino a oggi, sono apparse compatibili: preservare la collocazione europeista e moderata di Forza Italia, consolidarne il ruolo nella maggioranza guidata da Giorgia Meloni e mantenere saldo il rapporto con la famiglia Berlusconi, custode dell’identità politica e culturale del movimento fondato nel 1994. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tra Arcore e Palazzo Chigi. Tajani e la sfida per il nuovo baricentro azzurro

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LEGGE ELETTORALE. MELONI E IL MONITO AGLI ALLEATI: GLI ITALIANI VOGLIONO LE PREFERENZE

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Argomenti più discussi: Meloni, segnale ad Arcore: lite su giustizia e preferenze. In Aula la resa dei conti; Intercettazioni, La Russa media: non ammissibili; Arcore, Consiglio comunale il 20 luglio: in discussione taser, bilancio e giovani; Intercettazioni, il lodo La Russa: rinvio per evitare lo scontro in aula.

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