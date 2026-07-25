Tour de France Pogacar consegna terzo posto e maglia bianca a Del Toro nella giornata dei verdetti

Nella 20ª tappa del Tour de France, Tadej Pogacar ha ceduto la leadership a Isaac Del Toro, consegnandogli la maglia bianca e il terzo posto finale. Dopo aver partecipato a una fase di controllo sulla corsa, Pogacar ha lasciato la scena e si è dedicato a supportare il suo compagno di squadra. Le posizioni in classifica sono rimaste invariate, con i verdetti definitivi già stabiliti prima dell’ultima tappa.

Posizioni cristallizzate nella 20ª tappa del Tour de France. Dopo lo show di ieri sull’Alpe d’Huez, Tadej Pogacar ha deciso di trasformarsi in gregario di Isaac Del Toro per un giorno e controllare la corsa. Lo sloveno si è messo davanti al gruppo a circa 60km dal traguardo, a 2km dalla cima del Col du Galibier, per aiutare il suo compagno di squadra a mantenere il terzo posto in classifica. Inizialmente è sembrato metterlo in difficoltà, tanto che Del Toro era sul punto di staccarsi. Ma poi ha ridotto il ritmo tirando per una quarantina di chilometri da solo, prima che la Decathlon tentasse di attaccare con Paul Seixas. Il giovane talento francese, però, non ha avuto le gambe per distanziare Del Toro e prendersi terzo posto e maglia bianca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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ROI POGA?AR Nell’Olimpo, tra i grandissimi del ciclismo, sempre più in alto: Tadej Pogacar taglia il traguardo con il suo fratellino Isaac del Toro sigillando così il suo quinto Tour de France #Ciclismo #Cycling #TourdeFrance #TDF2026 #Pogacar x.com

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