Isaac Del Toro si è piazzato al quinto posto in occasione della penultima frazione valida per il Tour De France 2026, tappa contrassegnata da un faticoso percorso di 170.9 km con partenza da Le Bourg d’Oisans ed arrivo a Alpe d’Huez. Buona come sempre la prova del sudamericano in forza alla UAE Team Emirates XRG che, nella fattispecie, ha chiuso alle spalle del dominatore assoluto di questa edizione della Grande Boucle, ovvero il compagno di squadra Tadej Pogacar. In virtù di quanto successo il corridore messicano ha consolidato la maglia bianca e la terza posizione nella classifica generale, con uno scarto di 9:42 rispetto al fenomeno sloveno, trionfare davanti a Remco Evenepoel, secondo con un gap di 6:26. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour De France 2026, Isaac Del Toro: “La pressione? Un privilegio. Sto realizzando un sogno”

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Tour de France 2026 - Isaac Del Toro : On the final it was really scary

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