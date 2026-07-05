Durante la seconda tappa del Tour de France 2026, Isaac del Toro ha ricevuto un regalo da Pogacar, considerato il più forte al mondo, ma lo ha scartato. Gli altri corridori si sono fermati, lasciando spazio alla scena. Del Toro ha ottenuto il massimo voto, 10, per aver rifiutato il dono. La corsa è proseguita con gli avversari che si sono inchinati di fronte alla scena.

PAGELLE SECONDA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026. Isaac del Toro, voto 10: pacco regalo offerto dal corridore più forte al mondo. Come si fa a non scartarlo? Il messicano è devastante negli ultimi 500 metri, solo Pogacar può sorpassarlo (e ne avrebbe anche per staccarlo), ma il compagno di squadra si limita ad arrivare in parata, facendo esultare il baby scudiero. Per del Toro si aprono anche le porte del podio in questo Tour vista la condizione. Tadej Pogacar, voto 10: tutto assolutamente facile. Sembra di essere in un videogame: sceglie lui cosa fare e tutto funziona alla perfezione. Non attacca, vuole la vittoria di del Toro, lascia spazio al compagno messicano e poi gli arriva a ruota, controllando perfettamente ciò che succede alle spalle. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle Tour de France 2026: Isaac del Toro scarta il regalo di Pogacar. Gli avversari si inchinano

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