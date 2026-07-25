tornano canal e crespo

Mauro Canal e Juanba Crespo sono tornati all’Italservice. Canal assumerà il ruolo di leader in campo, mentre Crespo sarà il vice di mister Luigi Pagana e si occuperà anche dell’Under 19. Crespo continuerà inoltre a lavorare come preparatore atletico. La squadra riprende così con due figure di rilievo nel roster e nello staff tecnico.

Mauro Canal e Juanba Crespo tornano all’ Italservice. Canal sarà un leader in campo; Juanba farà il vice di mister Luigi Pagana, il preparatore atletico e allenerà l’Under 19. L’amministratore delegato Lorenzo Pizza ha esposto al Carlino le prossime mosse. Pizza, quando arriverà la risposta alla richiesta di ripescaggio in serie A2? "Nella prima settimana di agosto. Noi siamo molto fiduciosi perché la nostra è una società seria, con i bilanci a posto. Questi fattori in Federazione fanno la differenza". Chi ha per primo pensato di riportare Juanba a Pesaro dopo cinque anni? "Il diesse Nicola Munzi. Il resto della dirigenza ha poi subito condiviso l’idea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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