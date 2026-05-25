L’argentino Hernan Crespo è in trattativa con Lazio e Parma per diventare il nuovo allenatore. Entrambe le squadre puntano su di lui per la panchina, con Crespo che si appresta a fare il suo debutto come allenatore di alto livello in Serie A. La decisione finale dovrebbe essere presa a breve, segnando il suo primo incarico di rilievo come tecnico in Italia.

Lazio e Parma puntano il mirino su Hernan Crespo per le rispettive panchine, con l’argentino pronto a fare il salto definitivo nella Serie A come primo allenatore di alto profilo in Italia. Il tecnico di 50 anni ha concluso recentemente la sua seconda esperienza alla guida del Sao Paulo nel mese di marzo. L’obiettivo dell’ex attaccista è tornare nel campionato italiano, un terreno che conosce meglio di chiunque altro grazie a una carriera da leggenda. Per Crespo, questo rappresenterebbe il debutto assoluto sulla factotum delle prime serie della massima divisione calcistica italiana. La situazione in campo per le due società coinvolte presenta scenari molto diversi, ma entrambi convergono verso il nome dell’argentino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crespo in Serie A: Lazio e Parma puntano sul leggendario argentino

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