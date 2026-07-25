Eray Comert, difensore svizzero nato nel 1998, è vicino a firmare con il Torino. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe portare all’ingaggio del giocatore come rinforzo in difesa. Comert arriva dopo aver partecipato al Mondiale con la nazionale svizzera. La firma dovrebbe essere formalizzata a breve, ma al momento non sono stati annunci ufficiali.

Eray Comert, classe 1998, è vicino alla firma con il Torino. Lo svizzero sarebbe un rinforzo per Abate in difesa. Reduce dal Mondiale disputato con la Svizzera, con cui ha collezionato una presenza (i 30 minuti del supplementare contro l'Argentina) nel cammino concluso ai quarti di finale, nell'ultima stagione ha giocato nel Valencia, da cui si è svincolato. Cresciuto nel Basilea, in carriera ha vestito anche le maglie di Lugano, Sion, Nantes e Valladolid, accumulando esperienza tra Svizzera, Liga e Ligue 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Torino, Comert vicino alla firma: rinforzo in difesa per Abate

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SKY - Il Torino è vicino a Comert, difensore svizzero svincolato ift.tt/ncgAxKG x.com

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