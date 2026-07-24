Il Torino sta finalizzando gli acquisti di Eray Comert e Lucas Perri. La società si sta muovendo con decisione per rafforzare difesa e porta, puntando rispettivamente sul difensore svizzero e sul portiere brasiliano. Entrambi i giocatori sono in fase di trattativa avanzata, con l’obiettivo di definire le operazioni nelle prossime settimane. La rosa del nuovo allenatore Ignazio Abate si sta così delineando con innesti mirati in queste zone del campo.

Il Torino stringe per Eray Comert e vede Lucas Perri: la difesa e la porta del neo tecnico Ignazio Abate prende forma. Il Torino accelera sul mercato e si avvicina a due rinforzi mirati per la rosa di Abate: il difensore svizzero Eray Cömert e il portiere brasiliano Lucas Perri. Due operazioni parallele che, nelle ultime ore, hanno preso una piega decisamente favorevole per il club granata. Lo riferisce Di Marzio. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Cömert, il profilo giusto per la difesa di Abate. Il Torino è vicino a chiudere per Eray Cömert, centrale classe 1998, svincolato dal 1° luglio dopo la fine del contratto con il Valencia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Torino.

© Calcionews24.com - Torino, doppio colpo in arrivo: Comert e Perri verso i granata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Juventus, Ekhator è solo il primo: doppio colpo in arrivo | CMLa Juventus ha completato l’acquisto di un giovane attaccante dell’Under 21 italiana dal Genoa.

Sfida tra Fiorentina e Torino per Darmian, colpo a zero in arrivoFiorentina e Torino sono interessate a Matteo Darmian, che potrebbe trasferirsi senza costi di trasferimento.

Temi più discussi: Tentano il colpo nella mensa dell'Onu a Torino, due denunciati dalla polizia; Pallacanestro Montecatini, chiuso il doppio colpo USA: dopo Harris arriva Marquis Barnett; CARO FRUTTA, CALDO E TEMPORALI: DOPPIO COLPO PER L’AGRICOLTURA; Bari, doppio arrivo in attacco: ecco Butic e Gomez.

| @Gazzetta_it: La #Juventus prova il doppio colpo Kolo Muani-Zirkzee. L’olandese apre alla Vecchia Signora. Per Kolo Muani il club punta a portarlo a Torino per 40 milioni di euro x.com

Torino, doppio colpo dalla Fiorentina e il ritorno di Darmian: Cairo sblocca il mercato e Petrachi punta anche LivakovicPer il Torino è arrivata l'ora di scatenarsi sul mercato: Cairo accelera, Petrachi tratta due calciatori della Fiorentina, vuole Darmian e punta Livakovic. sport.virgilio.it

Torino: tentativo per Kapuadi e OlusesiIl Torino continua ad essere il club più attivo in queste ultime ore di mercato e sta cercando un doppio colpo last minute che rinforzi sia la difesa che il centrocampo. La strategia del direttore ... calciomercato.com