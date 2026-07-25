Tom Holland entra nella storia di Hot Ones | è il primo ospite a vomitare in otto anni di show e il finale è tutto da vedere

Durante la puntata di Hot Ones, Tom Holland è diventato il primo ospite in otto anni di trasmissione a vomitare. L’episodio si è concluso con il suo volto visibilmente alterato, mentre cercava di mantenere la calma dopo aver ingerito le salse più piccanti. Il momento ha attirato l’attenzione sui social, dove molti hanno condiviso immagini e commenti sulla scena. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo all’accaduto.

Tom Holland ha scritto un nuovo capitolo nella storia di Hot Ones, anche se probabilmente avrebbe preferito evitarlo. Difatti la star britannica di Spider-Man è diventata il primo ospite in assoluto a vomitare davanti alle telecamere negli otto anni di storia del celebre show YouTube di First We Feast, dove le celebrità affrontano ali di pollo sempre più piccanti mentre rispondono a domande scomode. L’episodio, pubblicato giovedì, vedeva Holland insieme al collega Jon Bernthal, con cui ha condiviso il set di Odissea di Christopher Nolan. Entrambi gli attori stavano promuovendo i loro progetti imminenti: Holland per Spider-Man: Brand New Day, in uscita il 31 luglio, e Bernthal per l’epopea di Nolan, già nelle sale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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How Tom Holland Found Out Christopher Nolan Wanted Zendaya In 'The Odyssey'

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Argomenti più discussi: Tom Holland torna Spider-Man, da Itaca a New York: Un eroe che soffre la solitudine; Spider-Man, in programma nuovi spin-off oltre i film con Tom Holland; Tom Holland ha detto a Zendaya che Nolan la voleva nell'Odissea: Ho visto comparire il sorriso sul suo viso; Tom Holland dovrebbe continuare a interpretare Spider-Man per sempre, secondo la producer Amy Pascal.

Nonostante Tom Hollanda abbia più volte parlato dell'idea di passare il testimone a un nuovo interprete, la storica produttrice della saga spera che continui a vestire i panni dell'Uomo Ragno ancora per molto tempo. x.com