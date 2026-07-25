TIK TOK PRIVATO MA NON TROPPO!

Il Tribunale di Gorizia ha stabilito che un profilo TikTok impostato come privato non garantisce l’impunità in caso di comportamenti illeciti. La sentenza chiarisce che, anche se il profilo è nascosto e si trova in ambito domestico, questa condizione non esclude la responsabilità legale per contenuti pubblicati. La decisione evidenzia un limite tra libertà di espressione, privacy e obblighi di fedeltà del dipendente.

La sentenza del Tribunale di Gorizia fissa un limite invalicabile tra liberta’ di espressione, privacy e dovere di fedeltà del dipendente: il profilo chiuso e le mura domestiche non schermano la condotta illecita. Il caso riguarda una dipendente di un istituto religioso che, durante una live trasmessa dal proprio account, aveva rivolto espressioni offensive e denigratorie nei confronti del legale rappresentante dell’ente. A nulla è valsa la difesa della donna, fondata sulla presunta natura “riservata” della trasmissione e sull’inviolabilità del domicilio. Il mito del profilo privato e la funzione divulgativa dei social. Uno dei nodi centrali sciaglievoli della controversia ha riguardato la qualificazione della diretta streaming. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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