Tifare Kimi Antonelli o tifare Ferrari?

In Formula 1, non ci sono squadre di club o nazionali, e lo sport non è strettamente individuale come il pallavolo.

In Formula 1 non è facile scegliere per chi tifare. Non esistono squadre di club, non ci sono nazionali e non è nemmeno uno sport strettamente individuale come il tennis. In Formula 1, così come negli altri sport motoristici, ci i singoli piloti e ci sono le scuderie: il corrispettivo delle squadre, seppur formate da pochi piloti (nella Formula 1 gareggiano i due per volta) e guidata da logiche diverse. Inoltre, i piloti gareggiano quasi sempre per scuderie di una nazionalità diversa dalla propria. Ammesso che si voglia tifare, quindi, per chi si tifa in Formula 1: per la scuderia o per il pilota? Non c’è ovviamente un’unica risposta possibile, e per come stanno andando ora le cose nel Mondiale di Formula 1, è una domanda particolarmente attuale in Italia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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NON PUOI TIFARE KIMI SE TIFI FERRARI

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