Kimi Antonelli torna in pista al Mugello, dove ha trascorso gran parte della sua formazione come pilota. Durante l’evento, Antonelli sarà sugli spalti per tifare il suo amico Vale. La pista toscana rappresenta un punto di partenza importante per il giovane pilota, che ha iniziato la sua carriera proprio in quella zona. La presenza di Antonelli al Mugello sottolinea il legame speciale con il circuito, considerato il suo “nido” di partenza nel mondo delle corse.

Kimi al Mugello c’è nato. Anzi, mettiamola così: Kimi, ovvero Antonelli, ha fatto l’asilo, il suo asilo da pilota, sulla pista toscana. Già, perché è proprio qui, da queste parti, che Kimi, sì, lui che oggi sta rimescolando le carte del Mondiale di F1, in Mercedes, al Mugello ha fatto i suoi primi – in qualche modo decisivi – giri sulle quattro ruote. Sui mini-kart. E al Mugello, quel ragazzino che arrivava nel piazzalone dell’area box insieme al babbo, e un attimo dopo era a girare in quello che si chiama il ’Mugellino’ (ovvero la riproduzione fedele del tracciato, all’interno del tracciato stesso). Girava forte e veloce, ricordano. Certo, azzardare che poi sarebbe diventato un numero uno della F1, poteva, in quei giorni (davanti al bambino Kimi) essere soprattutto un sogno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Kimi ritorna al primo giro. Antonelli sarà sugli spalti per tifare il suo amico Vale

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