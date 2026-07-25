Un messaggio radio trasmesso durante una gara ha fatto pensare che un pilota stesse rinunciando alla lotta, dichiarando di non voler attaccare un avversario. Tuttavia, all’ultima curva, il pilota ha sorpassato e vinto la corsa, beffando il rivale. Non è stato chiarito se si trattasse di un bluff intenzionale o di una strategia, ma il risultato è stato un sorpasso spettacolare che ha deciso la gara.

Sembrava che fosse un team radio di resa, invece era un bluff, se voluto o meno non lo sapremo mai. «Ditegli che non voglio lottare, non lo attaccherò». Mancano pochi chilometri alla bandiera a scacchi del primo E-Prix di Tokyo disputato in notturna quando il pilota della Cupra Kiro, Dan Ticktum, si apre in radio e chiede al suo box di avvisare i colleghi di Andretti, e quindi di passare il messaggio al leader della gara, Jake Dennis. Un team radio chiarissimo. Ticktum sembrava aver accettato il secondo posto alle spalle del pilota con cui condivide il power train Porsche. Si chiama gioco di squadra ed è sempre esistito. Dennis, dopo aver firmato la pole position, stava viaggiando verso la terza vittoria stagionale, avvisato di quello che aveva detto Ticktum. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Ticktum, il bluff perfetto: "Ditegli che non lo sorpasso". Poi beffa Dennis all'ultima curva e vince

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