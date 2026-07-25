Arriva nelle sale cinematografiche italiane The Odyssey, il nuovo attesissimo film di Christopher Nolan che porta sul grande schermo uno dei poemi fondanti della letteratura occidentale. Dopo aver raccontato il tempo, la memoria e la Storia in opere come Interstellar, Dunkirk, Tenet e Oppenheimer, il regista britannico affronta l’epica di Omero con un adattamento ambizioso, spettacolare e allo stesso tempo sorprendentemente intimo. Forte di un cast internazionale guidato da Matt Damon e della fotografia del fedele collaboratore Hoyte van Hoytema, The Odyssey si propone come uno dei grandi eventi cinematografici dell’anno. Dopo la caduta di Troia, Ulisse intraprende il lungo viaggio di ritorno verso Itaca, dove ad attenderlo ci sono la moglie Penelope e il figlio Telemaco. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - The Odyssey: un kolossal epico e profondamente umano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Odyssey | Official New Trailer

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Odissea recensione: Christopher Nolan firma un kolossal epico e profondamente umano

Leggi anche: The Odyssey, 5 cose da sapere sul kolossal di Christopher Nolan costato 250 milioni di dollari

Temi più discussi: Recensione Odissea di Nolan | Il suo kolossal più umano; Odissea di Christopher Nolan, la recensione del film con Matt Damon; L'Odissea è nei cinema: l'epica cinematografica di Nolan fra trionfo visivo e codici universali; Parassita IA: pagheresti per vedere l'Odissea in versione IA?.

The Odyssey parte come un kolossal mitologico, ma il suo centro non è il viaggio. È quello che resta di un uomo dopo la guerra e quanto sia difficile tornare a essere la persona che era prima di partire. #Odissea x.com

Le conseguenze ambientali di The Odyssey di Chris Nolan e scheletri di plastica reddit

The Odyssey, 5 cose da sapere sul kolossal di Christopher Nolan costato 250 milioni di dollariLa pellicola che ripercorre le gesta di Ulisse arriva nelle sale il 16 luglio e promette di sbancare i botteghini da polemiche e cast stellare ... msn.com

Odyssey di Christopher Nolan: trama, cast e tutto quello che c’è da sapere sul kolossal che riporta l’Odissea sul grande schermoChristopher Nolan riscrive il mito di Ulisse con Odyssey: un kolossal tra IMAX, cast stellare e una nuova visione dell'Odissea di Omero. rumors.it