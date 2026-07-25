The Odyssey | un kolossal epico e profondamente umano

Da universalmovies.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arriva nelle sale cinematografiche italiane The Odyssey, il nuovo attesissimo film di Christopher Nolan che porta sul grande schermo uno dei poemi fondanti della letteratura occidentale. Dopo aver raccontato il tempo, la memoria e la Storia in opere come Interstellar, Dunkirk, Tenet e Oppenheimer, il regista britannico affronta l’epica di Omero con un adattamento ambizioso, spettacolare e allo stesso tempo sorprendentemente intimo. Forte di un cast internazionale guidato da Matt Damon e della fotografia del fedele collaboratore Hoyte van Hoytema, The Odyssey si propone come uno dei grandi eventi cinematografici dell’anno. Dopo la caduta di Troia, Ulisse intraprende il lungo viaggio di ritorno verso Itaca, dove ad attenderlo ci sono la moglie Penelope e il figlio Telemaco. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

the odyssey un kolossal epico e profondamente umano
© Universalmovies.it - The Odyssey: un kolossal epico e profondamente umano
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Odyssey | Official New Trailer

Video The Odyssey | Official New Trailer

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Odissea recensione: Christopher Nolan firma un kolossal epico e profondamente umano

Leggi anche: The Odyssey, 5 cose da sapere sul kolossal di Christopher Nolan costato 250 milioni di dollari

Temi più discussi: Recensione Odissea di Nolan | Il suo kolossal più umano; Odissea di Christopher Nolan, la recensione del film con Matt Damon; L'Odissea è nei cinema: l'epica cinematografica di Nolan fra trionfo visivo e codici universali; Parassita IA: pagheresti per vedere l'Odissea in versione IA?.

the odyssey the odyssey un kolossalThe Odyssey, 5 cose da sapere sul kolossal di Christopher Nolan costato 250 milioni di dollariLa pellicola che ripercorre le gesta di Ulisse arriva nelle sale il 16 luglio e promette di sbancare i botteghini da polemiche e cast stellare ... msn.com

the odyssey the odyssey un kolossalOdyssey di Christopher Nolan: trama, cast e tutto quello che c’è da sapere sul kolossal che riporta l’Odissea sul grande schermoChristopher Nolan riscrive il mito di Ulisse con Odyssey: un kolossal tra IMAX, cast stellare e una nuova visione dell'Odissea di Omero. rumors.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web