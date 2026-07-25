In un panorama di serie TV sud-coreane sempre più ricco, troviamo disponibile su Netflix l’avvincente The East Palace, un dark fantasy di altissimo livello con Nam Joo-hyuk e Roh Yoon-seo. Questa è la nostra recensione. Quando nel palazzo cominciano a susseguirsi morti misteriose ed eventi soprannaturali, i due intraprendono un’indagine che li conduce tra presenze vendicative, antichi segreti e oscure verità celate da anni dalla famiglia reale. Nel tentativo di spezzare la maledizione, scopriranno un legame profondo tra gli spiriti che infestano il palazzo e la lotta per la successione al trono. The East Palace (?? Donggung) è una miniserie ben realizzata, con un ottimo cast e una storia intrigante che affascina lo spettatore sin dalle prime battute. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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© Universalmovies.it - The East Palace: tra presenze demoniache e intrighi di corte, il nuovo dark fantasy di Netflix conquista

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