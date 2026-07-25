Test contro Bolzano con Ambrosino in più

Notizia in breve

Giuseppe Ambrosino sarà in campo questo pomeriggio nell’amichevole contro la Virtus Bolzano. Dopo settimane di negoziati, il calciatore, di proprietà del Napoli, torna in maglia canarina. Ha già trascorso sei mesi positivi in Emilia, e ora riprende l’attività con questa partita. La trattativa si è conclusa ufficialmente nelle ultime ore, portando il giocatore a disputare il test amichevole.