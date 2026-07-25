Test contro Bolzano con Ambrosino in più
Giuseppe Ambrosino sarà in campo questo pomeriggio nell’amichevole contro la Virtus Bolzano. Dopo settimane di negoziati, il calciatore, di proprietà del Napoli, torna in maglia canarina. Ha già trascorso sei mesi positivi in Emilia, e ora riprende l’attività con questa partita. La trattativa si è conclusa ufficialmente nelle ultime ore, portando il giocatore a disputare il test amichevole.
Ci sarà anche Giuseppe Ambrosino, questo pomeriggio, in occasione dell’amichevole contro la Virtus Bolzano. Dopo diverse settimane di trattativa si è finalmente chiusa la telenovela intorno all’attaccante di proprietà del Napoli, tornato in canarino per dare continuità alla sua espierienza emiliana con alle spalle sei mesi positivi già vissuti. La formula è un prestito ma non più secco bensì con diritto di riscatto, dunque il Modena potrà al termine della stagione esercitare la possibilità di tenere tutto il cartellino di Ambrosino se ce ne fossero le condizioni tecniche ed economiche. Per il giocatore, come detto, l’occasione di non... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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