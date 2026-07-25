Due elicotteri sono stati impiegati per recuperare sei ragazze tedesche tra i 12 e i 16 anni e le loro accompagnatrici, rimaste bloccate durante un'escursione in montagna nel Bellunese. Le giovani e le guide sono state soccorse dopo che si sono trovate in difficoltà durante il cammino verso il Bivacco Tovanella. Nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalle autorità locali.

Momenti di paura sulle montagne del Bellunese, dove sei ragazze tedesche tra i 12 e i 16 anni e le loro due accompagnatrici sono state soccorse dopo essere rimaste bloccate durante un’escursione verso il Bivacco Tovanella. Il gruppo era partito nei giorni scorsi da Pontesei con l’obiettivo di trascorrere la notte al bivacco e proseguire il trekking il giorno successivo. Quando mancava circa un chilometro e mezzo alla destinazione, però, la stanchezza e la tensione hanno avuto la meglio: alcune delle giovani sono state colte dal panico e non sono più riuscite a continuare lungo il percorso. Doppio intervento con gli elicotteri. Per il recupero è intervenuto inizialmente l’elicottero Falco, che ha trasportato sul posto due tecnici del Soccorso alpino di Longarone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terrore in montagna: due elicotteri per recuperare le ragazzine

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Lindsey Vonn crashes early in Olympic downhill, taken off the mountain in a helicopter

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