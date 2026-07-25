Durante una cena tra nonni e famiglia, un giovane ha perso il controllo e ha lanciato i piatti contro la zia, scatenando un forte tumulto. La scena si è svolta tra urla e insulti, trasformando quella che doveva essere una serata tranquilla in un episodio violento. La famiglia si è trovata coinvolta in una situazione improvvisa e violenta, con i presenti che hanno assistito a un momento di grande tensione.

Quando a metà serata, improvvisamente, il giovane Elia ha perso la testa e con ferocia, tra urla e parolacce - ha lanciato i piatti che erano in tavola addosso alla zia, quella che doveva essere una tranquilla cena estiva si è trasformata, a catena, in un incubo. Anzi, in una tragedia, in una storia tanto drammatica e surreale che, se fosse stata raccontata in un film di Roman Polanski o in un romanzo di Georges Simenon, oltre a tenerci con il fiato sospeso ci avrebbe strappato pure qualche macabro sorriso. E invece non ci sono né finzione né fantasia, ma solo dolore e incredulità, nella vicenda che ha sconvolto Castagna Bassa, frazione di Castel Castagna, un piccolo paesino di 400 abitanti in provincia di Teramo dove nipote e zia lo scorso sabato sera si sono trovati a casa dei nonni (genitori di lei) all’ora di cena. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Teramo, la cena dai nonni diventa una tragedia: una famiglia finita nel sangue

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