Nella notte tra il 18 e il 19 luglio, un attacco di coloni israeliani ha danneggiato il villaggio di al-Tuwani, nella regione di Masafer Yatta. Nel corso dello scontro, sono stati uccisi due israeliani e quattro palestinesi. In risposta, il governo israeliano ha rafforzato la presenza dell’esercito nella zona. La comunità palestinese ha effettuato un sopralluogo per valutare i danni causati ai terreni e alle proprietà.

Palestinesi Ispezionano i Danni Dopo l’Attacco degli Israeliani a al-Tuwani. Il 19 luglio 2026, la comunità palestinese del villaggio di al-Tuwani, situato nella regione di Masafer Yatta, ha ispezionato i danni provocati da un attacco notturno condotto da coloni israeliani. L’attacco ha gravemente danneggiato la moschea locale, diverse abitazioni e proprietà private. Questa escalation della violenza nella West Bank meridionale si inserisce in un contesto già teso e complesso. Scontro a Fuoco nei Pressi di Havat Gilad. Recenti rapporti hanno confermato che quattro palestinesi e un israeliano sono stati uccisi, mentre otto persone sono rimaste ferite in uno scontro a fuoco avvenuto vicino all’insediamento di Havat Gilad. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Tensioni in Cisgiordania: 4 palestinesi e 2 israeliani uccisi, Netanyahu aumenta la presenza dell’IDF.

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