Un scontro a fuoco vicino al villaggio palestinese di Tell e all’avamposto di coloni di Havat Gilad ha provocato sei morti e almeno otto feriti, tra cui quattro palestinesi e due israeliani. L’esercito israeliano non esclude l’ipotesi di fuoco incrociato tra le parti coinvolte. Il primo ministro israeliano ha dichiarato che sarà adottata una risposta ferma.

Sei morti e almeno otto feriti in Cisgiordania. Nella mattinata di venerdì uno scontro a fuoco nei pressi del villaggio palestinese di Tell e dell'avamposto di coloni di Havat Gilad, nel nord del territorio palestinese occupato, ha provocato la morte di quattro palestinesi e di due israeliani. Sull'origine dell'episodio esistono ricostruzioni opposte. L'esercito israeliano ha imposto un cordone militare attorno a Nablus e annunciato la preparazione di «un'ampia operazione antiterrorismo»; il premier Benjamin Netanyahu ha tenuto una valutazione di sicurezza con il ministro della Difesa Israel Katz e il capo di stato maggiore. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Quattro palestinesi e due israeliani uccisi in Cisgiordania, l'Idf non esclude il fuoco incrociato. Netanyahu: «Agiremo con fermezza»

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Quattro morti in 24 ore il terrore dei coloni israeliani si intensifica durante la guerra con l'Iran

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