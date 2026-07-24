Quattro palestinesi e due israeliani uccisi in Cisgiordania l' Idf non esclude il fuoco incrociato Netanyahu | Agiremo con fermezza

Da gazzettadelsud.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un scontro a fuoco vicino al villaggio palestinese di Tell e all’avamposto di coloni di Havat Gilad ha provocato sei morti e almeno otto feriti, tra cui quattro palestinesi e due israeliani. L’esercito israeliano non esclude l’ipotesi di fuoco incrociato tra le parti coinvolte. Il primo ministro israeliano ha dichiarato che sarà adottata una risposta ferma.

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Sei morti e almeno otto feriti in Cisgiordania. Nella mattinata di venerdì uno scontro a fuoco nei pressi del villaggio palestinese di Tell e dell'avamposto di coloni di Havat Gilad, nel nord del territorio palestinese occupato, ha provocato la morte di quattro palestinesi e di due israeliani. Sull'origine dell'episodio esistono ricostruzioni opposte. L'esercito israeliano ha imposto un cordone militare attorno a Nablus e annunciato la preparazione di «un'ampia operazione antiterrorismo»; il premier Benjamin Netanyahu ha tenuto una valutazione di sicurezza con il ministro della Difesa Israel Katz e il capo di stato maggiore. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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