È iniziato il torneo 3×3 durante “La Notte del Basket – 3×3 Urban Festival”. La competizione coinvolge le categorie Young, Junior e Open, con la partecipazione di decine di atleti locali. La serata si svolge con partite di basket in formato ridotto, e rappresenta l’evento principale della manifestazione. La competizione si svolge nel territorio e coinvolge atleti di diverse età.

?Protagonista della serata sarà il torneo 3×3, articolato nelle categorie Young, Junior e Open, che vedrà scendere in campo decine di atleti provenienti dal territorio. Accanto alla competizione sportiva, il pubblico potrà vivere un’atmosfera dinamica grazie al DJ Set di Lucky Ground Studio, al Print Lab di GGLab, al Live Painting di Tratti Indelebili Tattoo Studio, e all’area Food & Beverage curata da Oscar Wilde Pub & Co.?Grande attenzione è stata dedicata anche al montepremi del 3X3, reso possibile grazie al contributo di numerose attività commerciali e imprese del territorio che hanno scelto di sostenere l’iniziativa. Un segnale concreto di come il mondo associativo e quello imprenditoriale possano collaborare per promuovere occasioni di crescita, socialità e valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Telese, al via “La Notte del Basket – 3×3 Urban Festival”

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