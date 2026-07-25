Il Comune di Reggio Emilia ha firmato un accordo con i sindacati per offrire agevolazioni sulla Tari, il tributo sui rifiuti. Sono stati stanziati 350mila euro destinati a circa 4.000 famiglie in difficoltà. La misura arriva dopo un aumento dei costi della tassa di circa il 5%. Le agevolazioni mirano a tutelare le famiglie vulnerabili e sono state confermate con un’intesa firmata ieri.

Dopo i rincari (di quasi il 5%) lo ’scudo’ per le famiglie più vulnerabili. Il Comune di Reggio Emilia ha firmato ieri l’intesa con Cgil, Cisl e Uil per calmierare le bollette dei rifiuti ai nuclei in difficoltà, confermando lo stanziamento annunciato di 350mila euro. Le risorse finanzieranno uno sconto del 25% sulla seconda rata della Tari 2026 per le utenze domestiche residenti. L’intesa porta in calce le firme dell’assessore alla Cura della città Davide Prandi e dei rappresentanti delle tre sigle (Elena Strozzi e River Tagliavini per la Cgil, Andrea Sirianni, Bruno Greco e Margherita Salvioli per la Cisl e Alex Scardina per la Uil). In... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tari, via alle agevolazioni: "Stanziati 350mila euro a tutela di 4mila famiglie"

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