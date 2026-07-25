Tari a Taranto Vietri FdI | Aumenti fino all’8% con una città ancora sporca

Da tarantinitime.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Taranto, è stato annunciato un aumento della Tari fino all’8%. Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale ha criticato la decisione, sottolineando che la città rimane ancora sporca nonostante i rincari. La questione è stata al centro di un dibattito politico locale, con alcune opposizioni che hanno evidenziato le difficoltà nella gestione dei rifiuti e nel mantenimento della pulizia urbana.

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Tarantini Time Quotidiano L’aumento della Tari torna al centro del confronto politico a Taranto. A criticare la decisione è il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Giampaolo Vietri, che contesta il rincaro della tassa sui rifiuti e punta il dito contro la qualità del servizio offerto ai cittadini. Secondo Vietri, gli incrementi previsti, che arriverebbero fino all’8% per famiglie e imprese, non sarebbero accompagnati da un miglioramento della raccolta e del decoro urbano. “Per l’ennesimo anno consecutivo i tarantini si ritroveranno a fare i conti con un aumento della Tari. Famiglie e imprese dovranno pagare fino all’8% in... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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