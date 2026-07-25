Un grave tamponamento si è verificato questa notte su un’autostrada italiana, coinvolgendo diversi giovani. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, che hanno assistito le vittime e trasportato i feriti in ospedale. La collisione ha causato blocchi e disagi al traffico, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Ancora una notte segnata dal sangue sulle autostrade italiane, dove un nuovo e violento schianto ha coinvolto diversi giovani, facendo scattare un’imponente macchina dei soccorsi. L’incidente è avvenuto nelle ore più delicate della notte, quando il traffico è ridotto ma le conseguenze di un impatto possono rivelarsi particolarmente gravi. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 2 e sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, insieme alle pattuglie della polizia stradale. La violenza dell’urto ha richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, mobilitato per trasportare d’urgenza la persona rimasta nelle condizioni più critiche. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Tamponamento choc in autostrada, coinvolti giovanissimi: soccorsi sul posto

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