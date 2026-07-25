Il vicepremier e segretario di Forza Italia ha dichiarato che l’eurodeputato ha preso le distanze dalla coalizione di governo, escludendo un accordo con lui. L’intervento è avvenuto a Grosseto, dove Tajani ha affermato che è stato Vannacci a uscire dal centrodestra. La presa di posizione chiude ogni possibilità di alleanza tra il deputato e la coalizione di governo.

Antonio Tajani chiude la porta a un possibile accordo con Roberto Vannacci. Intervenendo a Grosseto, il vicepremier e segretario di Forza Italia ha sostenuto che sia stato l’eurodeputato a prendere le distanze dalla coalizione di governo. «Vannacci è uscito lui dal centrodestra, non è stato mandato via. Oggi vota con Schlein, Conte e Fratoianni per far cadere il governo di centrodestra», ha dichiarato Tajani, aggiungendo che Forza Italia continuerà a concentrarsi sulle «risposte concrete agli italiani». Nel corso dell’intervento, il ministro degli Esteri ha affrontato anche il tema dell’immigrazione, rivendicando la riduzione degli sbarchi irregolari e ribadendo il sostegno di Forza Italia all’incremento dei lavoratori extracomunitari regolari attraverso il decreto flussi, per rispondere alle esigenze del sistema produttivo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tajani chiude a Vannacci: «È lui a essere uscito dal centrodestra»

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Tajani: Vannacci è la quinta colonna della sinistra, dispiace

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Il generale Roberto #Vannacci è uscito lui dal #centrodestra, non è stato mandato via. Lo ha dichiarato il ministro degli #Esteri e segretario di #ForzaItalia, Antonio #Tajani, intervenendo al congresso regionale del partito a #Grosseto. #Tajani ha accusato x.com

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