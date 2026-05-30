Guerra aperta di Vannacci al centrodestra | gli attacchi a Salvini Meloni e Tajani

Un generale ha criticato apertamente i leader del centrodestra, tra cui Salvini, Meloni e Tajani, dopo le elezioni comunali e i sondaggi. Nell’ultima settimana, ha puntato il dito contro Forza Italia, attraverso le dichiarazioni di Marina Berlusconi, e contro Giorgia Meloni. Le sue parole segnano una rottura evidente con i principali esponenti del centrodestra.

Roberto Vannacci si lancia all'attacco contro i leader del centrodestra. Forte dei risultati delle comunali e dei sondaggi, il generale nell'ultima settimana ha criticato apertamente Forza Italia - per tramite di Marina Berlusconi - e Giorgia Meloni. Contro Salvini è arrivato il primo ddl di Futuro nazionale, che toglierebbe il tema 'casa' al ministro delle Infrastrutture. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Vannacci sfida Meloni: Guerra aperta nel Centrodestra

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