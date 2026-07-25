Svelata la Villa Romana Affollata visita agli scavi | Sito tra i più importanti
Gli scavi nel sito romano di Fiumana di Predappio hanno portato alla luce tre importanti strutture, tra cui una piscina, una stanza con mosaici e un ambiente con affreschi. La visita degli archeologi ha registrato un alto afflusso di visitatori. La piscina, di circa 15 metri di lunghezza, è stata trovata in buone condizioni di conservazione. Le altre due strutture sono state identificate come ambienti residenziali e di servizio. Le scoperte sono state oggetto di approfondimenti e studi in corso.
"Sono tre le principali scoperte della campagna di scavi 2026, in epoca romana, nel sito archeologico di Fiumana di Predappio: una piscina ( natatio ) del periodo tardo romano, II-III secolo dopo Cristo; un nuovo edificio costruito sulla piscina che si conclude con un’abside circolare; e su questa, costruita nel VII-VIII secolo, la pieve di San Lorenzo, chiesa che fu abbandonata nel XIII-XIV secolo". Lo ha rivelato ieri sera ad oltre 200 visitatori da Forlì e da tutta la Romagna – presente anche il sindaco Roberto Canali e altri amministratori – l’archeologo Riccardo Villicich, professore dell’Università di Parma, durante la vista aperta al pubblico agli scavi alle porte di Fiumana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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