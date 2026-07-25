Svelata la Villa Romana Affollata visita agli scavi | Sito tra i più importanti

Notizia in breve

Gli scavi nel sito romano di Fiumana di Predappio hanno portato alla luce tre importanti strutture, tra cui una piscina, una stanza con mosaici e un ambiente con affreschi. La visita degli archeologi ha registrato un alto afflusso di visitatori. La piscina, di circa 15 metri di lunghezza, è stata trovata in buone condizioni di conservazione. Le altre due strutture sono state identificate come ambienti residenziali e di servizio. Le scoperte sono state oggetto di approfondimenti e studi in corso.