Dal 202627, le supplenze GAE e GPS prevedono il ripescaggio tramite l'algoritmo. Secondo l'Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, chi non riceve incarico al primo tentativo potrà essere richiamato in successive fasi. La modifica consente di ripescare candidati che erano rimasti esclusi, senza che l’algoritmo li elimini definitivamente. La procedura si applica alle supplenze per l’anno scolastico 202627.

Le supplenze GAE e GPS per il 202627 introducono una regola molto attesa: il ripescaggio. Grazie all'Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, l'algoritmo non abbandona più chi resta senza incarico dopo il primo esame. A ogni nuovo turno di nomina tornerà a valutare anche gli aspiranti già trattati e rimasti a mani vuote, purché abbiano indicato preferenze poi divenute disponibili. Un cambiamento che promette più equità nelle assegnazioni.Supplenze GAE e GPS: cosa significa ripescaggioIl termine ripescaggio indica un cambio di rotta nelle nomine tramite la procedura informatizzata. Con le regole passate, un aspirante superato dal sistema veniva escluso dai turni seguenti. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Supplenze GAE e GPS 2026/27: come funziona il nuovo ripescaggio dell'algoritmo?

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Supplenze GPS docenti, continuità, posto orario e ripescaggio: tutte le info utili

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