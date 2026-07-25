Supermercati campi da golf e Robocop

Nell’ultima puntata di questa stagione di Salta Intro si parla di supermercati, campi da golf e del personaggio di Robocop. La puntata, alla penultima prima della pausa, affronta temi legati a settori diversi, senza approfondimenti o commenti. La trasmissione si concentra su fatti e notizie legate a queste aree, senza coinvolgere opinioni o analisi. La stagione si avvia alla conclusione, con un episodio che anticipa la pausa estiva.

Siamo alla penultima puntata stagionale di Salta Intro (detta cosi sembra che poi andiamo in pausa per tre anni tipo House of the Dragon, e invece saranno due settimane), e la spendiamo nell’attesa di serie di dubbia utilità, nel giudizio di novità discrete, e nella risposta a domande esistenziali tipo “ma com’è che i gatti nelle serie miagolano sempre?”. Non abbiate paura di lasciare le vostre recensioni dell’ Odissea, che non è seriale, ma tanto finisce che settimana prossima ne parliamo. Ascolta la puntata. Diego Castelli nasce a Milano nel 1982 e non ha memorie d’infanzia che non siano legate a film, serie tv, romanzi, videogiochi. Da oltre quindici anni costruisce palinsesti a Mediaset in qualità di Channel Manager. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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