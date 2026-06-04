i ricchi fuggono da milano cercano scuole internazionali vigilanza privata e campi da golf

Secondo quanto riportato, i residenti con elevati redditi stanno lasciando Milano, cercando alternative che offrano scuole internazionali, servizi di vigilanza privata e strutture sportive come campi da golf. La notizia si concentra sulla migrazione di questa fascia di popolazione, distinta da quella più colpita dal costo della vita e dagli affitti elevati. La tendenza sembra riguardare specificamente le persone con maggiori risorse economiche, che scelgono di trasferirsi in altre zone della città o in aree limitrofe.

Fuga da Milano. Ma non quella, ormai nota, dei cittadini che non si possono più permettere affitti e caro vita. Stavolta a lasciare la metropoli per l'hinterland - un certo tipo di hinterland - sono i ricchi. Cercano spazi aperti, privacy e servizi di lusso. Il fenomeno della «provincia premium» racconta una nuova tendenza. Spiega Sara Damasceni, fondatore di Dama Re, società di servizi di compravendita di immobili e locazione, asset management e operazioni di sviluppo immobiliare, che sempre più famiglie milanesi e internazionali scelgono di lasciare Milano «per trasferirsi in contesti residenziali immersi nel verde, organizzati come piccoli ecosistemi autonomi con servizi condivisi, sicurezza e una qualità della vita difficilmente replicabile in città». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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