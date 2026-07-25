Un giocatore ha vinto 208 mila euro con un “5” nel concorso del SuperEnalotto di sabato 25 luglio. Nell’estrazione non sono stati estratti né “6” né “5+1”, e questa è stata l’unica vincita di rilievo. La somma rappresenta il premio assegnato a chi ha indovinato cinque numeri. La schedina vincente è stata giocata in una ricevitoria non specificata.

Nessun “6” né “5+1” nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 25 luglio. L’ultimo concorso della settimana ha però premiato un fortunato giocatore con un “5” da 208.092,12 euro, mentre il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione raggiungerà la cifra di 203.709.463,11 euro. L’assenza della combinazione vincente da sei numeri fa quindi salire ancora il montepremi, che sarà in palio nel prossimo appuntamento con il SuperEnalotto, in programma martedì 28 luglio. La combinazione vincente del 25 luglio. Questi i numeri estratti nel concorso di sabato 25 luglio: 18 – 19 – 33 – 34 – 61 – 85 Numero Jolly: 15 SuperStar: 59 Nel concorso è stato realizzato un solo “5”, che si è aggiudicato un premio di 208. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Superenalotto, centrato un 5: vittoria da capogiro! La cifra

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 21/07/2026

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