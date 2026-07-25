Super Market la comedy firmata da Il Terzo Segreto di Satira

Un supermercato ha ospitato la registrazione di una comedy realizzata dal gruppo Il Terzo Segreto di Satira. Durante l’evento, alcuni clienti e attori si sono mossi tra scaffali e casse, mentre riprendevano scene comiche. La giornata si è svolta con l’afflusso di persone, tra movimenti tra le corsie e interazioni tra i presenti. La produzione ha scelto di ambientare le riprese in un supermercato reale, con clienti e personale coinvolti.

Io non vado molto spesso a fare la spesa nel senso tradizionale del termine, perché preferisco farla online. Ma ciò non toglie che andare fisicamente al supermercato, nonostante il disagio di parcheggi, code, casse non funzionanti ecc, si porta dietro anche alcuni vantaggi. E no, non sto parlando della varietà di prodotti e della possibilità di tastare le mele prima di metterle nel sacchetto. Parlo del fatto che il supermercato è uno dei luoghi che, per loro natura, diventano calderoni pieni di un’umanità buffa, stravagante, curiosa, spesso memorabile. Lo sanno bene gli olandesi Michael Middelkoop, Manju Reijmer, Paul de Vrijer e Jard... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Super Market: la nuova serie comedy italiana arriva su Prime Video il 17 luglio

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Disponibile da oggi su @PrimeVideoIT la nuova serie comedy tutta italiana #Supermarket. x.com

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