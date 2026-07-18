Venerdì 17 luglio, su Prime Video sono stati pubblicati tutti e sei gli episodi di Super Market, la nuova serie italiana creata dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira. La serie affronta temi sociali attraverso una narrazione ambientata in un supermercato, con un tono umoristico e satirico. La produzione è disponibile in streaming senza interruzioni o anticipazioni.

Venerdì 17 luglio, senza alcuna paura della superstizione, su Prime Video sono usciti tutti i 6 episodi di Super Market, la nuova serie tv comedy italiana scritta e diretta dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira. Parliamo di una produzione basata su Vakkenvullers, un precedente format olandese di NL Film e Avrotros che, in episodi brevissimi quasi da webserie, raccontava la vita di giovanissimi commessi alle prime armi con un registro da racconto di formazione adolescenziale. L’operazione italiana, tuttavia, fa una scelta radicalmente diversa ed estremamente matura: recluta un cast di comici affermati, allunga la durata degli episodi a circa mezz’ora ciascuno e traduce il materiale di partenza nel linguaggio della sitcom corale già ampiamente collaudato dalla commedia all’italiana televisiva. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Super Market: la satira sociale si sposta in corsia nella nuova serie di Prime Video

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