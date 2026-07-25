Summer Fridays ha finalmente fatto la cosa che tutti stavano aspettando senza nemmeno rendersene conto: trasformare i suoi iconici Lip Butter Balm in una vera body care experience. Il brand lancerà infatti una nuova linea composta da Body Butter Balm e Body Fragrance Mist, pensata per avvolgere la pelle nelle stesse profumazioni gourmand che hanno reso i balsami labbra un’ossessione globale. Il drop arriverà ad agosto con tre fragranze: due già amatissime, Vanilla e Pink Guava, e una completamente nuova, Pistachio Milk. In pratica, dopo anni passati a desiderare di poter spalmare il Lip Butter Balm su tutto il corpo, Summer Fridays ha deciso di legalizzare il sogno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Summer Fridays porta i Butter Balm sul corpo: arrivano le body butter e le fragrance mist da stratificare tutta l’estate

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Trying The New Summer Fridays Bronzer Butter Balm Shade Sand | First Impressions

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