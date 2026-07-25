Summer Fridays porta i Butter Balm sul corpo | arrivano le body butter e le fragrance mist da stratificare tutta l’estate

Da metropolitanmagazine.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Summer Fridays ha finalmente fatto la cosa che tutti stavano aspettando senza nemmeno rendersene conto: trasformare i suoi iconici Lip Butter Balm in una vera body care experience. Il brand lancerà infatti una nuova linea composta da Body Butter Balm e Body Fragrance Mist, pensata per avvolgere la pelle nelle stesse profumazioni gourmand che hanno reso i balsami labbra un’ossessione globale. Il drop arriverà ad agosto con tre fragranze: due già amatissime, Vanilla e Pink Guava, e una completamente nuova, Pistachio Milk. In pratica, dopo anni passati a desiderare di poter spalmare il Lip Butter Balm su tutto il corpo, Summer Fridays ha deciso di legalizzare il sogno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

summer fridays porta i butter balm sul corpo arrivano le body butter e le fragrance mist da stratificare tutta l8217estate
© Metropolitanmagazine.it - Summer Fridays porta i Butter Balm sul corpo: arrivano le body butter e le fragrance mist da stratificare tutta l’estate
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Trying The New Summer Fridays Bronzer Butter Balm Shade Sand | First Impressions

Video Trying The New Summer Fridays Bronzer Butter Balm Shade Sand | First Impressions

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Body mist, profumi travel e note tropicali: le fragranze più fresche da indossare per tutta l’estate

Le glazed butter nails sono la manicure più golosa (e chic) dell’estate 2026Una nuova manicure sta spopolando: le glazed butter nails, caratterizzate da un effetto lucido e color burro.

Argomenti più discussi: Sephora apre le porte al suo primo concept di boutique store nel Regno Unito, nell'iconica Carnaby Street di Londra; Huawei Summer Black Friday: coupon e offerte fino al 5 agosto; Huawei sconta smartphone, smartwatch e auricolari (ma solo fino al 5 agosto); Huawei Summer Black Friday: Watch Fit 4 Pro, ecco l'offerta da non perdere.

Summer Fridays porta i Butter Balm sul corpo: arrivano le body butter e le fragrance mist da stratificare tutta l’estateSummer Fridays ha finalmente fatto la cosa che tutti stavano aspettando senza nemmeno rendersene ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web