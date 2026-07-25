Le sentenze di Cassazione hanno confermato l’operato di Regione Lombardia riguardo alle grandi derivazioni idroelettriche. Di conseguenza, le società del gruppo Enel devono versare oltre 200 milioni di euro di arretrati. La provincia di Sondrio riceverà circa 120 milioni di euro, derivanti da questa pagamento. La decisione riguarda le questioni legali sulle autorizzazioni e le concessioni per l’utilizzo delle risorse idriche nella regione.

Energia idroelettrica: pioggia di milioni in arrivo in provincia di Sondrio. Le sentenze di ultimo grado (Cassazione sezioni unite) hanno infatti confermato integralmente l’operato di Regione Lombardia in materia di grandi derivazioni, sbloccando il pagamento da parte delle società del gruppo Enel di oltre 200 milioni di euro di arretrati. "Per la Provincia di Sondrio - chiarisce l’assessore a Montagna e Risorse energetiche, Massimo Sertori - questo risultato si traduce nel trasferimento di 120 milioni di euro che andranno a sostenere direttamente lo sviluppo dei territori montani. Le risorse comprendono sia i canoni delle grandi derivazioni idroelettriche, sia gli importi legati alla monetizzazione dell’energia gratuita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sulla Valle piovono 120 milioni

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