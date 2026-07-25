Suicidio assistito la Consulta limita le Regioni | Non possono sostituirsi allo Stato

La Corte costituzionale ha stabilito che le Regioni non possono adottare norme sul suicidio assistito che siano in contrasto con la legge statale. La decisione riguarda una legge regionale di una regione italiana, che mantiene alcune parti, ma perde quelle che si sovrapponevano o contrastavano con la normativa nazionale. La sentenza chiarisce che lo Stato ha competenze esclusive in materia, e le Regioni devono rispettare questa distinzione. La legge regionale viene quindi modificata, eliminando le disposizioni non conformi.

Roma, 24 luglio 2026 – La legge della Sardegna sul suicidio medicalmente assistito non viene cancellata interamente, ma perde alcune delle sue disposizioni centrali. La Corte costituzionale, con la sentenza numero 148 del 2026, ha infatti dichiarato illegittimi diversi articoli della normativa regionale, intervenendo soprattutto sui requisiti di accesso, sulle tempistiche della procedura e sulle modalità di assistenza all’autosomministrazione del farmaco. La decisione, depositata il 24 luglio, nasce dal ricorso presentato dal Governo contro la legge regionale numero 26 del 18 settembre 2025. Palazzo Chigi sosteneva che la Sardegna avesse invaso competenze riservate allo Stato, intervenendo in materie come l’ordinamento civile e penale, i livelli essenziali delle prestazioni e i principi fondamentali della tutela della salute. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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