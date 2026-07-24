Suicidio assistito la Consulta | Necessaria dipendenza da sostegno vitale

La Consulta ha confermato che nel suicidio assistito è necessario dimostrare la dipendenza dai trattamenti di sostegno vitale. La sentenza stabilisce che questa condizione deve essere mantenuta per poter accedere alla procedura. La decisione riguarda specificamente il quadro del fine vita e la possibilità di ricorrere all’assistenza nel suicidio. La corte ha ribadito che la dipendenza dai trattamenti di sostegno vitale rimane un elemento essenziale nel procedimento.

La Consulta torna sul tema del fine vita con una nuova sentenza. Nel suicidio medicalmente assistito rimane il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. La Corte costituzionale ha respinto ancora una volta il tentativo di ampliare l’area della non punibilità dell’aiuto al suicidio, dichiarando non fondate le nuove questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna. La sentenza. La decisione è contenuta nella sentenza n. 152, depositata oggi, con la quale la Consulta conferma l’orientamento già espresso nelle sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025. La... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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