Al largo delle coste sudafricane, gruppi di megattere composti da circa 50 esemplari si riuniscono per nutrirsi. Questi supergruppi sono il risultato di una ripresa della popolazione, dopo anni di diminuzione causata dalla caccia commerciale. Le balene si muovono in grandi branchi, alimentandosi nelle acque più calde e ricche di cibo lungo la costa. La presenza di questi gruppi numerosi è diventata una scena visibile e frequente nelle acque locali.

Al largo delle coste del Sudafrica si sta consumando una storia di rinascita oceanica. Le megattere si stanno radunando in supergruppi sempre più numerosi grazie alla ripresa della loro popolazione dopo il declino dovuto alla caccia commerciale. I cetacei si radunano in insiemi che arrivano a contare anche 50 esemplari, nutrendosi di zooplancton e piccoli pesci durante le loro migrazioni tra l’ Antartide e le coste africane. Secondo uno studio IWC del 2015, grazie al divieto globale di caccia commerciale alle balene istituito dalla Commissione Baleniera Internazionale (IWC) nel 1986, il numero di megattere è aumentato da un minimo di circa 10. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sudafrica, la rinascita delle megattere: supergruppi di 50 esemplari si nutrono lungo le coste

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