Stasera in piazza Cavour ad Ancona si svolge il concerto dei Subsonica davanti a circa 3.000 spettatori. Tutti i locali della zona sono pieni, con prenotazioni esaurite. Dopo settimane di preparativi e discussioni, il pubblico deciderà se l’evento ha avuto successo. Non ci sono alternative, questa è l’unica occasione per assistere alla performance. Le autorità hanno predisposto misure di sicurezza e logistiche per la serata.

ANCONA - Stavolta non ci sono seconde possibilità. Dopo settimane di allestimenti, polemiche, attese e curiosità, questa sera sarà il pubblico a dire se la scommessa del Comune era quella giusta. I Subsonica inaugureranno l’arena estiva di piazza Cavour davanti a tremila spettatori attesi e, insieme al concerto, prenderà il via anche l’esperimento più osservato dell’estate anconetana: riportare i grandi eventi nel cuore della città, lasciandosi alle spalle gli anni del porto antico. Il clima I commercianti si preparano a una notte più lunga. Venticinque attività hanno aderito all’apertura prolungata e diversi locali hanno già deciso di andare avanti oltre l’orario abituale. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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© Corriereadriatico.it - Subsonica ad Ancona, è il giorno della sfida: piazza Cavour pronta ai 3mila fan. Prenotazioni sold out nei locali: la mappa dei negozi aperti

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