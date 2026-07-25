Due persone, a bordo di un'auto rubata, hanno sottratto le chiavi a un proprietario e sono scappate. Durante la fuga, hanno tamponato un veicolo in coda e hanno tentato di proseguire nonostante l'intervento della polizia locale. La vettura è poi finita contro un ostacolo, bloccandosi. L'episodio si è verificato tra mercoledì e giovedì in zona Cornaredo.

Cornaredo (Milano) – Viaggiavano a bordo di un auto rubata nella notte tra mercoledì e giovedì a Pieve Emanuele, hanno tamponato un’auto in coda nel traffico e tentato la fuga nonostante l’alt imposto dagli agenti della polizia locale di Cornaredo. Ma non sono andati lontano, dopo alcune centinaia di metri sono stati bloccati: uno è stato arrestato e l’altro denunciato. A finire nei guai due giovani di etnia rom. Il primo, quello che era alla guida della macchina, è un 26enne, senza fissa dimora, con numerosi precedenti per furto aggravato, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, che dopo essere stato fotosegnalato, è stato arrestato con l’applicazione dell’articolo 192 comma 7 bis del nuovo codice della strada, introdotto dal Decreto Sicurezza, per inosservanza all’alt e fuga pericolosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Strappano le chiavi al proprietario, scappano e si schiantano con l’auto rubata

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