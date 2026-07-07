Sabato sera in via Nene, a Brugnera, una Maserati a noleggio si è scontrata con l’auto di un assessore. L’incidente ha provocato feriti tra i presenti. Dopo lo schianto, i conducenti della Maserati hanno minacciato le persone coinvolte e sono scappati dal luogo dell’incidente. La strada si trova all’incrocio con la provinciale 68 e la strada chiusa Ponte della donna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito l’assessore rimasto ferito.

BRUGNERA - Nessun dubbio che si sia sfiorata una tragedia, sabato sera in via Nene, all’incrocio con la provinciale 68 via Levada e la strada chiusa Ponte della donna. Siamo a Tamai, comune di Brugnera, al confine con il territorio di Porcia. Erano da poco passate le 23, quando più di qualcuno in quella zona è stato svegliato di soprassalto dal botto provocato da un incidente stradale. Uno scontro con seguito concitato e vergognoso. Un’omissione di soccorso, con i protagonisti dell’incidente in fuga a piedi dopo aver minacciato la vittima dello schianto. Andiamo per ordine. LA SCORRIBANDA Cinque ragazzi tra i 20 e i 30 anni, dalle testimonianze sembra di origini straniere, hanno preso a noleggio per il loro sabato sera fuori dall’ordinario una potente Maserati Gt. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Si schiantano con la Maserati a noleggio contro l'auto dell'assessore che resta ferito: lo minacciano e scappano

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