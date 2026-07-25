La Svezia ha deciso di vietare l’uso di sostanze chimiche chiamate PFAS, note anche come “sostanze eterne”, che sono presenti in molti prodotti di uso quotidiano. La misura, che entrerà in vigore a breve, anticipa eventuali regolamenti a livello europeo. La decisione riguarda diversi settori industriali e mira a limitare l’impiego di queste sostanze, considerate persistenti e potenzialmente dannose per l’ambiente e la salute. La scelta svedese rappresenta un passo significativo nel contrasto all’inquinamento chimico.

La lotta contro l’inquinamento chimico segna un nuovo punto di svolta nel Nord Europa. La Svezia, in particolar modo, si mette a capo di un cambiamento importante sui PFAS. L’obiettivo è di puntare a eliminare del tutto questi composti dai prodotti di consumo quotidiano entro il 2028. Una scelta coraggiosa che mira a proteggere l’ambiente e la salute pubblica, senza attendere i tempi più lunghi della burocrazia europea. Svezia e PFAS: un piano d’azione nazionale contro le sostanze eterne. La proposta del governo svedese prevede un blocco totale a partire dal 1° gennaio 2028. Il provvedimento includerà una vasta gamma di merci: abbigliamento, scarpe, cosmetici, pentole antiaderenti e sciolina per sci. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Stop alle sostanze eterne: la decisione della Svezia sui PFAS anticipa l’Europa

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