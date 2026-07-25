Stop ai condizionatori arriva il frigorifero per gli umani | come funziona

Notizia in breve

L’estate 2026 ha portato a un aumento dei consumi energetici legati alla climatizzazione. È stato presentato un nuovo dispositivo chiamato “frigorifero per gli umani”, che si propone come alternativa ai condizionatori tradizionali. La tecnologia di questo apparecchio non è ancora dettagliata, ma si tratta di un sistema che mira a raffreddare le persone invece degli ambienti. La notizia ha suscitato interesse per le possibili applicazioni e implicazioni di questa innovazione.