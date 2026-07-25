A Riccione, presso il bagno 54, sono state premiate 15 famiglie che frequentano la località da oltre 100 anni. Tra queste, una famiglia ha una foto del 1910 che mostra una bambina di due anni, chiamata Bianca Guelfi. La stessa famiglia ha continuato a trascorrere le vacanze a Riccione anche dopo il matrimonio con Umberto Malservisi. La cerimonia ha celebrato la fedeltà alla località nel corso di più di un secolo.

Riccione, 25 luglio 2026 – Al bagno 54 di Riccione c’è una foto. Risale al 1910, e ritrae una bimba piccola, ha appena due anni. Si chiama Bianca Guelfi e da quel momento continuerà ad andare in vacanza a Riccione e lo farà anche dopo avere sposato Umberto Malservisi. Stessa spiaggia stesso mare, una filosofia di vacanza che la coppia ha trasmesso alle generazioni future. Vacanze e tradizioni di famiglia. I Malservisi da allora ogni anno tornano a Riccione, sulla spiaggia che oggi gestiscono i fratelli Gilberto e Cesare Fuzzi. Anche quella dei bagnini è una tradizione di famiglia. Nel 1905 c’era il nonno Giuseppe a dare il via alla lunga attività di famiglia della Spiaggia 54, seguito poi dai figli Nino e Nando, e oggi da Gilberto e Cesare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stessa spiaggia stesso mare, premiate 15 famiglie fedeli a Riccione da più di 100 anni

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