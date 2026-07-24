Da 121 anni, alcune famiglie trascorrono le vacanze estive sulla stessa spiaggia, sotto lo stesso ombrellone. Tra loro ci sono persone che hanno dato il primo bacio in quella zona, chi percorre 1300 chilometri ogni estate e chi utilizza la stessa tenda da più di 50 anni. La spiaggia 54 rappresenta un punto di riferimento stabile nel tempo per queste famiglie, che tornano annualmente per mantenere le tradizioni.

C’è chi su quella spiaggia ha dato il primo bacio, chi fa 1300 km ogni estate per raggiungerla, chi occupa la stessa tenda da oltre 50 anni. Nel suo 121esimo anno di esistenza, la Spiaggia 54, nota come i bagni di Nino e Nando, ha voluto celebrare la fedeltà di parte dei suoi clienti con una cerimonia alla presenza del sindaco Daniela Angelini, degli assessori Imola e Guidi e della Capitaneria di Porto. Quindici famiglie sono state nominate «Ambasciatrici di Riccione nel mondo» per una fedeltà che, sommata, supera i mille anni di vacanze trascorse sotto gli stessi ombrelloni. Mille e novantatré anni, per l’esattezza. Un numero che sembra appartenere alla storia, ma che in realtà parla di qualcosa di molto più semplice e prezioso: l’amicizia. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Riccione, quelle famiglie in vacanza da 121 anni alla Spiaggia 54: «Non è estate se non veniamo qui, dai tempi dei nostri nonni sotto lo stesso ombrellone»

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